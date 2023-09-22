Оперативно ліквідовують наслідки. Як Черкаси оговтуються від ракетного удару 21 вересня — останні новини

11 постраждалих, з них сім — ушпиталили. Черкаси оговтуються від учорашньої ракетної атаки. Сили ППО збили над регіоном чотири ворожі ракети. Уламки однієї впали на готель у центрі міста.

Частину будівлі від другого до п’ятого поверху знищено, згоріли розташовані поряд торгові точки й автівки, у навколишніх будинках повилітали вікна й двері. Рятувальну операцію завершено, вона тривала майже добу.

Черкаси оговтуються від ракетного удару: новини за сьогодні

Рятувальну операцію у місті завершено, вона тривала майже добу. Під завалами рятувальники не знайшли людей. Про це повідомив керівник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

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Микола — один із постраждалих унаслідок атаки на Черкаси. В нього зламана рука, рвані рани на тілі, численні опіки. Він перебував у готелі, в який влучили уламки російської ракети. Микола разом з колегами приїхав на добу у відрядження з Вінниччини.

Спав міцно, сирени та прильоту не чув. Прокинувся в уламках, його розбудили товариші.

Вони мене потроху розгрібали, потім ми почали шукати ще одного товариша. Але його не було поруч. Він з’їхав униз. Потім почалася пожежа, ми вилазили надвір, — розповідає Микола.

Усіх чоловіків доправили до лікарні. О 5:40 ранку над містом ППО збило ворожу ракету. Її бойова частина влучила в готель. За інформацією адміністрації у будівлі перебувало понад 20 людей. 13 евакуювали, 11 постраждали, сімох шпиталізували.

З перших хвилин на місці почали працювати майже 100 рятувальників. Шукали людей, аби впевнитись, що під завалами більше нікого немає. З рятувальниками працюють спецслужби, документують черговий злочин росіян.

Людей просять звертатися із заявами про пошкодження майна. Нині вивезли понад 593 тонни будівельного сміття. Місто обіцяє допомогти людям зі встановленням вікон та ремонтом покрівель.

Раніше ми розповідали, як росіяни вбили цивільних гібридною ракетою.

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