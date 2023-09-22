Оперативно устраняют последствия. Как Черкассы приходят в себя от ракетного удара 21 сентября — последние новости

11 пострадавших, из них семь госпитализировали. Черкассы приходят в себя от вчерашней ракетной атаки. Силы ПВО сбили над регионом четыре вражеских ракеты. Обломки одной упали на гостиницу в центре города.

Часть здания от второго до пятого этажа уничтожена, сгорели расположенные рядом торговые точки и автомобили, в окрестных домах вылетели окна и двери.

Черкассы приходят в себя от ракетного удара: новости за сегодня

Спасательная операция в городе завершена, она длилась почти сутки. Под завалами спасатели не нашли людей. Об этом сообщил руководитель Черкасской ОВА Игорь Табурец.

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Николай — один из пострадавших в результате атаки на Черкассы. У него сломана рука, рваные раны на теле, многочисленные ожоги. Он находился в гостинице, в которую попали обломки российской ракеты. Николай вместе с коллегами приехал на день в командировку из Винницкой области.

Спал крепко, сирены и прилета не слышал. Проснулся в обломках, его разбудили товарищи.

Они меня понемногу разгребали, потом мы начали искать еще одного товарища. Но его не было рядом. Он съехал вниз. Потом начался пожар, мы вылезали на улицу, — рассказывает Николай.

Всех мужчин доставили в больницу. В 5:40 утра над городом ПВО сбило вражескую ракету. Ее боевая часть попала в гостиницу. По информации администрации, в здании находилось более 20 человек. 13 эвакуировали, 11 пострадали, семерых госпитализировали.

С первых минут на месте начали работать около 100 спасателей. Искали людей, чтобы убедиться, что под завалами никого больше нет. Со спасателями работают спецслужбы, они документируют очередное преступление россиян.

Людей просят обращаться с заявлениями о повреждении имущества. Сейчас вывезли более 593 тонны строительного мусора. Город обещает помочь людям с установкой окон и ремонтом кровель.

Ранее мы рассказывали, как россияне убили гражданских гибридной ракетой.

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