740 уничтоженных оккупантов за сутки: сколько военных потеряла РФ в Украине

За последние сутки Вооруженные Силы Украины ликвидировали еще 740 оккупантов из России.

Всего с начала полномасштабного вторжения (24 февраля) потери РФ достигли 78 690 военных. Об этом сообщает Генштаб 10 ноября.

За сутки наибольшие потери враг понес на Лиманском и Авдеевском направлениях.

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Ориентировочные потери России в Украине сегодня с начала полномасштабного вторжения:

личный состав — около 78 690 (+740) человек ликвидировано;

танки — 2 804 (+3);

боевые бронированные машины — 5 682 (+16);

артиллерийские системы — 1 805 (+3);

РСЗО — 393 ед;

средства ПВО — 205;

самолетов — 278;

вертолетов — 260 ;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 1499 (+16);

крылатые ракеты — 399;

корабли /катера — 16;

автомобильной техники и автоцистерн — 4242 (+15);

специальная техника — 159.

Мы должны поддерживать как военных, так и мирных жителей, пострадавших от войны. Раньше мы рассказывали, почему украинцам важно донатить.

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