740 уничтоженных оккупантов за сутки: сколько военных потеряла РФ в Украине

За последние сутки Вооруженные Силы Украины ликвидировали еще 740 оккупантов из России.
Всего с начала полномасштабного вторжения (24 февраля) потери РФ достигли 78 690 военных. Об этом сообщает Генштаб 10 ноября.
За сутки наибольшие потери враг понес на Лиманском и Авдеевском направлениях.
Мы должны поддерживать как военных, так и мирных жителей, пострадавших от войны. Раньше мы рассказывали, почему украинцам важно донатить.
А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!