740 знищених окупантів за добу: скільки військових втратила РФ в Україні

За останню добу Збройні Сили України ліквідували ще 740 окупантів із Росії.
З початку повномасштабного вторгнення (24 лютого) втрати РФ досягли 78 690 військових. Про це повідомляє Генштаб 10 листопада.
За добу найбільших втрат ворог зазнав на Лиманському та Авдіївському напрямках.
Ми маємо підтримувати як військових, так і мирних мешканців, які постраждали від війни. Раніше ми розповідали, чому українцям важливо донатити.
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