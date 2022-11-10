740 знищених окупантів за добу: скільки військових втратила РФ в Україні

За останню добу Збройні Сили України ліквідували ще 740 окупантів із Росії.

З початку повномасштабного вторгнення (24 лютого) втрати РФ досягли 78 690 військових. Про це повідомляє Генштаб 10 листопада.

За добу найбільших втрат ворог зазнав на Лиманському та Авдіївському напрямках.

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Орієнтовні втрати Росії в Україні сьогодні від початку повномасштабного вторгнення:

особовий склад — близько 78 690 (+740) осіб ліквідовано;

танки — 2804 (+3);

бойові броньовані машини — 5682 (+16);

артилерійські системи — 1805 (+3);

РСЗВ — 393 (+0) од.;

засоби ППО — 205 (+0);

літаків — 278 (+0);

вертольотів — 260 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1499 (+16);

крилаті ракети — 399 (+0);

кораблі/катери — 16 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн — 4242 (+15);

спеціальна техніка — 159 (+0).

Ми маємо підтримувати як військових, так і мирних мешканців, які постраждали від війни. Раніше ми розповідали, чому українцям важливо донатити.

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