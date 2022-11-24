310 только за сутки! Сколько военных потеряла РФ в Украине

За последние сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали еще 310 российских оккупантов.
С начала полномасштабного вторжения (24 февраля) потери РФ достигли 85 720 военных. Об этом сообщает Генштаб 24 ноября.
За сутки наибольшие потери враг понес на Авдеевском, Бахмутском и Лиманском направлениях.
Мы должны поддерживать как военных, так и мирных жителей, пострадавших от войны. Ранее мы рассказывали, почему украинцам важно донатить.
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