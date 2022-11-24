310 тільки за добу! Скільки військових втратила РФ в Україні

За останню добу Збройні сили України ліквідували ще 310 російських окупантів. З початку повномасштабного вторгнення (24 лютого) втрати РФ досягли 85 720 військових.
Про це повідомляє Генштаб 24 листопада.
За добу найбільших втрат ворог зазнав на Авдіївському, Бахмутському та Лиманському напрямках.
Ми маємо підтримувати як військових, так і мирних мешканців, які постраждали від війни. Раніше ми розповідали, чому українцям важливо донатити.
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