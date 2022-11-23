410 уничтоженных оккупантов за сутки: сколько военных потеряла РФ в Украине

За последние сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали еще 410 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения (24 февраля) потери РФ достигли 85 410 военных.

Об этом сообщает Генштаб 23 ноября. За сутки наибольшие потери враг понес на Авдеевском, Бахмутском и Лиманском направлениях.

Ориентировочные потери России в Украине сегодня с начала полномасштабного вторжения:

личный состав — около 85 410 (+410) человек ликвидировано;

танки — 2897 (+2);

боевые бронированные машины — 5832 (+5);

артиллерийские системы — 1887 (+5);

РСЗО — 395 (+0) ед.;

средства ПВО — 209 (+0);

самолеты — 278 (+0);

вертолеты — 261 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня — 1537 (+16);

крылатые ракеты — 480 (+0);

корабли/катера — 16 (+0);

автомобильная техника и автоцистерны — 4396 (+3);

специальная техника — 161 (+0).

Мы должны поддерживать как военных, так и мирных жителей, пострадавших от войны. Ранее мы рассказывали, почему украинцам важно донатить.

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