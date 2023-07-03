Повышение тарифов на воду отменили. Что об этом известно и какими будут платежки

Член экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин рассказал в эфире телемарафона Єдині новини, почему повышение цен на воду только усложнит ситуацию с госбюджетом. Вскоре после этого стало известно, что НКРЭКУ отменила свое решение, поэтому повышения тарифов на воду не будет. Читай подробнее в нашем материале.

Повышения цен на воду не будет: НКРЭКУ отменила решение

Сегодня, 3 июля, стало известно, что НКРЭКУ отменила решение о повышении тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод.

Согласно этому решению тарифы на услуги 34 водоканалов с 1 июля 2023 года должны были возрасти в среднем на 32%, — пишут в НКРЭКУ.

Регулятор приступил к консультациям с КМУ и всеми заинтересованными сторонами для поиска справедливого решения, компенсаторных механизмов, чтобы покрыть расходы водоканалов.

Сейчас также смотрят

Решение о повышении тарифов, очевидно, не было согласовано с правительством, поэтому вызвало бурную реакцию президента и людей. Олег Пендзин говорит, что любой рост тарифов влечет за собой большее количество обращений за субсидиями.

Большое количество субсидий для граждан усложняет ситуацию в госбюджете. Будут расти расходы, поэтому согласование должно было состояться обязательно. К тому же недавно произошло повышение цен на электроэнергию, что прибавило 6-7 млрд к субсидиям.

Увеличение цены на водоснабжение и водоотвод выбилось из общего процесса. Как следствие, видим очень негативную реакцию Шмыгаля и мгновенную реакцию президента, — говорит Олег Пендзин.

Почему вообще могло произойти повышение тарифов без согласования с правительством?

На этот вопрос Пендзин ответил, что НКРЭКУ является независимым органом, который теоретически не должен согласовывать свои действия. Но во время войны львиная доля госбюджета формируется на средства, заимствованные от наших партнеров.

Все социальные расходы серьезно связаны с той технической помощью и кредитами, которые поступают. Думаю, такое решение было преждевременным, — сказал Олег Пендзин.

Рост цен на топливо

В Украине стремительно выросли цены на горючее, это произошло из-за возвращения к довоенному налогообложению. Вернули налог 20% на добавленную стоимость и довоенный уровень акцизов.

По приблизительным расчетам, цена за литр топлива должна возрасти до 11 грн. По мнению эксперта, максимальная цена, на которую поднимется стоимость литра бензина, составит 6-7 грн.

Повышение не будет мгновенным, это будет происходить постепенно. Остатки, приобретенные по старому налогообложению, будут продавать по старым ценам.

Приблизительная цена на горючее составит 53-54 грн/литр.

Цена меняться не будет, ведь горючее будет поступать из ЕС. В закупке нефтепродукты могут даже подешеветь.

Поэтому рост цен на топливо не создаст существенных проблем ни для аграрной сферы, ни для транспортировки продуктов на полки потребителей.

Раньше мы рассказывали о возвращении акциза на горючее и какие у этого будут последствия.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!