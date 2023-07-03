Підвищення тарифів на воду скасували. Що про це відомо та якими будуть платіжки

Член економічного дискусійного клубу Олег Пендзин розповів в ефірі телемарафону Єдині новини, чому підвищення цін на воду лише ускладнить ситуацію з держбюджетом. Незабаром після цього стало відомо, що НКРЕКП скасувала своє рішення, тому підвищення тарифів на воду не буде.

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Підвищення цін на воду не буде: НКРЕКП скасувала рішення

Сьогодні, 3 липня, стало відомо, що НКРЕКП скасувала рішення про підвищення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення.

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Згідно з цим рішенням, тарифи на послуги 34 водоканалів з 1 липня 2023 року мали зрости в середньому на 32%, — пишуть у НКРЕКП.

Регулятор розпочав консультації з КМУ та всіма зацікавленими сторонами задля пошуку справедливого рішення, компенсаторних механізмів, щоб покрити витрати водоканалів.

Рішення про підвищення тарифів, очевидно, не було погоджене з урядом, тому викликало бурхливу реакцію президента і людей. Олег Пендзин каже, що будь-яке зростання тарифів несе за собою більшу кількість звернень за субсидіями.

Велика кількість субсидій для громадян ускладнює ситуацію в держбюджеті. Зростатимуть видатки, тому погодження мало відбутися обов’язково. До того ж нещодавно відбулося підвищення цін на електроенергію, що додало 6-7 млрд до субсидій.

Збільшення ціни на водопостачання та водовідведення вибилося із загального процесу. Як наслідок, бачимо дуже негативну реакцію Шмигаля та миттєву реакцію президента, — каже Олег Пендзин.

Але чому взагалі могли ухвалити рішення про підвищення тарифів без погодження з урядом?

На це питання Пендзин відповів, що НКРЕКП є незалежним органом, який теоретично не має погоджувати свої дії. Але під час війни левова частка держбюджету формується коштом запозичень від наших партнерів.

Всі соціальні видатки серйозно пов’язані з тією технічною допомогою і кредитами, що надходять. Думаю, таке рішення було передчасним, — сказав Олег Пендзин.

Зростання цін на пальне

В Україні стрімко зросли ціни на пальне, це відбулося через повернення до довоєнного оподаткування. Повернули податок 20% на додану вартість і довоєнний рівень акцизів.

За приблизними розрахунками, ціна за літр палива мала б зрости до 11 грн. На думку експерта, максимальна ціна, на яку підніметься вартість літра бензину, буде 6-7 грн.

Підняття не буде миттєвим, це відбуватиметься поступово. Залишки, придбані за старим оподаткуванням, продаватимуть за старими цінами.

Приблизна ціна на пальне складе 53-54 грн/літр.

Ціна змінюватися не буде, адже пальне надходитиме з ЄС. У закупі нафтопродукти можуть навіть здешевшати.

Тому зростання цін на пальне не створить суттєвих проблем ані для аграрної сфери, ані для сфери транспортування продуктів на полиці споживачів.

Раніше ми розповідали про повернення акцизу на пальне та які в цього будуть наслідки.

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