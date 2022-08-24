Временную петлю из набегов Москвы суждено разорвать украинцам — поздравление бойцов Азова с Днем Независимости

Именно благодаря украинским защитникам мы можем сегодня праздновать независимость своей страны. В том числе и бойцы Азова приложили титанические усилия для этого, защищая Мариуполь в течение долгих месяцев.

Сейчас те, кому удалось вырваться из ада Азовстали, поздравили украинцев с Днем Независимости и сняли мощное видео на Хортице, где когда-то кипела казацкая жизнь.

Эта земля помнит все: коварных московских царей, каждый шаг их войска и самое важное — это то, чем заканчиваются любые договоренности с ними. Лукавые слова уже не царей, а президентов все равно ничего не стоят.

А все действия царства или, скорее сказать, квазиимперии по-прежнему нацелены на разрушение и уничтожение всего украинского, — говорится в видео.

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Но сейчас, уверяют военные, все будет по-другому. Ведь украинская нация стала более сознательной и сильной. Именно на наших плечах лежит миссия “наказать столетних преступников за все содеянное ими веками”.

Мы уверены, что эту временную петлю из вандальских набегов Москвы суждено было разорвать именно нам, украинцам. Задание не из легких, но мы обязательно победим. Азов — это вся Украина — одна, единая и соборная, — сказали бойцы.

Символично то, что полугодие великой войны с Россией пришлось именно на День Независимости Украины. Очевидно, московиты надеялись, что этот праздник уже никогда не отметят в нашей стране.

Но все пошло совсем не по плану Кремля. Читай, как прошли шесть месяцев войны в Украине. Мы собрали самые важные события этого периода.

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