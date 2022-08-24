Часову петлю з набігів Москви судилось розірвати українцям — привітання бійців Азова з Днем Незалежності

Саме завдяки українським захисникам сьогодні ми можемо святкувати незалежність своєї країни. Зокрема й бійці Азова зробили титанічне зусилля для цього, боронячи Маріуполь протягом довгих місяців.

Нині ті, кому вдалося вирватись з пекла Азовсталі, привітали українців з Днем Незалежності та зняли потужне відео на Хортиці, де колись кипіло козацьке життя.

Ця земля пам’ятає все: підступних московських царів, кожен крок їхнього війська і найважливіше — це те, чим закінчуються будь-які домовленості з ними. Лукаві слова вже не царів, а президентів однаково нічого не варті.

А всі дії царства, чи радше сказати квазіімперії, як і раніше, націлені на руйнування та знищення всього українського, — йдеться у відео.

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Та нині, запевняють військові, все буде інакше. Адже українська нація стала свідомішою та сильнішою. Тож саме на наших плечах лежить місія “покарати вікових злочинців за все скоєне ними століттями”.

Ми впевнені, цю часову петлю з вандальських набігів Москви судилось розірвати саме нам, українцям. Завдання не з легких, але ми обов’язково переможемо. Азов — це вся Україна — одна, єдина і соборна, — сказали бійці.

Символічним є й те, що півріччя великої війни з Росією припало саме на День Незалежності України. Очевидно, московити сподівалися, що це свято вже ніколи не відзначать у нашій країні.

Але все пішло зовсім не за планом Кремля. Читай, як пройшли шість місяців війни в Україні. Ми зібрали найважливіші події цього періоду.

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