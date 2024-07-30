Косули чуть не сгорели. Как спасатели борются с пожарами на Хортице

В Украине из-за аномальной жары возросло количество пожаров. Только в Запорожской области в июле зафиксировано около 400 возгораний.
Вспыхивают трава и деревья, страдает от огня остров Хортица, чтобы защитить заповедник, спасатели установили там дополнительный пост.
Страдают от огня и животные: маленьких косуль спасатели нашли среди пламени в траве, доставили в заповедник. Здесь животных выхаживают и дают все необходимое.
Причиной таких частых и сильных пожаров является подрыв Каховской ГЭС, который совершили российские террористические войска.
Именно поэтому южная часть Хортицы, которая была окружена водой, ныне страдает от огня.
Именно поэтому южная часть Хортицы, которая была окружена водой, ныне страдает от огня.
— Из 180 га озер осталось буквально 10 га этой площади, — объяснила заместитель гендиректора заповедника Светлана Охрименко.
Чрезвычайники также обратили внимание, что возгорания происходят из-за человеческой халатности: оставленные бутылки, окурки или спички могут быть причиной огня в лесу.
В такую жару опасность может постичь и людей, и животных. Раньше мы рассказывали тебе, как помочь бездомному животному на улице в жару.
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