Косули чуть не сгорели. Как спасатели борются с пожарами на Хортице

В Украине из-за аномальной жары возросло количество пожаров. Только в Запорожской области в июле зафиксировано около 400 возгораний.

Вспыхивают трава и деревья, страдает от огня остров Хортица, чтобы защитить заповедник, спасатели установили там дополнительный пост.

Страдают от огня и животные: маленьких косуль спасатели нашли среди пламени в траве, доставили в заповедник. Здесь животных выхаживают и дают все необходимое.

Причиной таких частых и сильных пожаров является подрыв Каховской ГЭС, который совершили российские террористические войска.

Именно поэтому южная часть Хортицы, которая была окружена водой, ныне страдает от огня.

— Из 180 га озер осталось буквально 10 га этой площади, — объяснила заместитель гендиректора заповедника Светлана Охрименко.

Чрезвычайники также обратили внимание, что возгорания происходят из-за человеческой халатности: оставленные бутылки, окурки или спички могут быть причиной огня в лесу.

В такую ​​жару опасность может постичь и людей, и животных. Раньше мы рассказывали тебе, как помочь бездомному животному на улице в жару.

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