Косулі ледь не згоріли. Як рятувальники борються з пожежами на Хортиці

В Україні через аномальну спеку зросла кількість пожеж. Лише у Запорізькій області у липні зафіксовано майже 400 займань.

Спалахують трава та дерева, страждає від вогню острів Хортиця, тож аби захистити заповідник, рятувальники встановили там додатковий пост.

Страждають від вогню й тварини: маленьких косуль рятувальники знайшли серед полумʼя у траві, доправили до заповідника. Тут тварин виходжують та забезпечують всім необхідним.

Причиною таких частих та сильних пожеж є підрив Каховської ГЕС, що здійснили російські терористичні війська.

Саме через це південна частина Хортиці, яка була оточена заплавами, нині страждає від вогню.

— Зі 180 га озер залишилося буквально 10 га цієї площі, — пояснила заступниця гендиректора заповідника Світлана Охріменко.

Надзвичайники також звернули увагу, що займання спалахують через людську недбалість: залишені пляшки, недопалки чи сірники можуть бути причиною вогню у лісі.

В таку спеку небезпека може спіткати і людей, і тварин. Раніше ми розповідали тобі, як допомогти безпритульній тварині на вулиці у спеку.

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