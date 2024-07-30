Косулі ледь не згоріли. Як рятувальники борються з пожежами на Хортиці

В Україні через аномальну спеку зросла кількість пожеж. Лише у Запорізькій області у липні зафіксовано майже 400 займань.
Спалахують трава та дерева, страждає від вогню острів Хортиця, тож аби захистити заповідник, рятувальники встановили там додатковий пост.
Страждають від вогню й тварини: маленьких косуль рятувальники знайшли серед полумʼя у траві, доправили до заповідника. Тут тварин виходжують та забезпечують всім необхідним.
Причиною таких частих та сильних пожеж є підрив Каховської ГЕС, що здійснили російські терористичні війська.
Саме через це південна частина Хортиці, яка була оточена заплавами, нині страждає від вогню.
Саме через це південна частина Хортиці, яка була оточена заплавами, нині страждає від вогню.
— Зі 180 га озер залишилося буквально 10 га цієї площі, — пояснила заступниця гендиректора заповідника Світлана Охріменко.
Надзвичайники також звернули увагу, що займання спалахують через людську недбалість: залишені пляшки, недопалки чи сірники можуть бути причиною вогню у лісі.
В таку спеку небезпека може спіткати і людей, і тварин. Раніше ми розповідали тобі, як допомогти безпритульній тварині на вулиці у спеку.
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