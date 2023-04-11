Ждать ли ракетную атаку на Пасху? Юрий Игнат прокомментировал панику в соцсетях

Россияне любят использовать символизм и даты для своих атак. Но следует не забывать, что мы находимся в состоянии полномасштабной войны и ракетная угроза для нас сохраняется каждый день.

В эфире телемарафона Єдині новини спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, существуют ли риски российского массированного удара по Украине на Пасху.

Будет ли ракетный обстрел на Пасху

Игнат подчеркнул, что Россия открыто использует религию как оружие массового поражения, поэтому может предпринять что угодно, поскольку признаки подготовки к ракетной атаке есть всегда.

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— Россияне рассредоточили стратегическую авиацию на аэродромах, но у нас есть информация от наших партнеров, где находятся самолеты, в каком количестве, оснащены ли они.

Мы должны быть в готовности в любое время, — комментирует он.

Информация есть у высшего военно-политического руководства, есть собственная информация и данные, которые помогают получить западные партнеры.

Украинские военные каждый день оттачивают свое мастерство, чтобы быть готовыми к боям с врагом. Ранее мы рассказывали, как украинские военные укрепляют границу с Беларусью.

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