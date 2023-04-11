Чи чекати ракетну атаку на Великдень? Юрій Ігнат прокоментував паніку у соцмережах

Росіяни люблять використовувати символізм та певні дати для своїх атак. Але варто не забувати, що ми перебуваємо у стані повномасштабної війни і ракетна загроза для нас зберігається щодня.

В ефірі телемарафону Єдині новини речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, чи існують ризики російського масованого удару по Україні на Великдень.

Чи буде ракетний обстріл на Великдень

Ігнат наголосив, що Росія відкрито використовує релігію як зброю масового ураження, тому може вчинити що завгодно, оскільки ознаки підготовки до ракетної атаки є завжди.

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— Росіяни розосередили стратегічну авіацію на аеродромах, але у нас є інформація і від наших партнерів, де перебувають літаки, в якій кількості, чи споряджені вони.

Мусимо бути в готовності у будь-який час, — коментує він.

Інформація є у вищого військово-політичного керівництва, є власна інформація та дані, які допомагають отримати західні партнери.

Українські військові щодня відточують свою майстерність, щоб бути готовими до боїв з ворогом. Раніше ми розповідали, як українські військові укріплюють кордон з Білоруссю.

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