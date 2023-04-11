Україна

Чи чекати ракетну атаку на Великдень? Юрій Ігнат прокоментував паніку у соцмережах

Богдана Макалюк, редакторка сайту 11 Квітня 2023, 12:15
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0:10:40
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