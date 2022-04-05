Рашисты обстреляли центр Николаева: Ким рассказал подробности

Вчера, 4 апреля, русская армия обстреляла центр Николаева. Попали в городскую и областную больницы, центр профилактики болезней, дом ребенка, 11 детсадов, 12 школ, одно профучилище, два заведения внешкольного образования.

Глава военной администрации Виталий Ким сообщил об 11 погибших, среди которых один ребенок, и 61 раненых.

Никакой логики в этом нет. Все понимают, что это центр города, люди просто ходили по своим делам… — сказал Ким.

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