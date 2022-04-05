Рашисти обстріляли центр Миколаєва: Кім розповів подробиці

Вчора, 4 квітня, російська армія обстріляла центр Миколаєва. Влучили у міську та обласну лікарні, центр профілактики хвороб, будинок дитини, 11 дитсадків, 12 шкіл, одне профучилище, два заклади позашкільної освіти.

Голова військової адміністрації Віталій Кім повідомив про 11 загиблих, серед яких одна дитина, та 61 поранених.

Ніякої логіки у цьому немає. Усі розуміють, що це центр міста, люди просто ходили у своїх справах… — сказав Кім.

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