Нам удалось организовать разрушительный удар — обращение Дмитрия Кулебы

Уже месяц Украина противостоит агрессии России. Весь этот месяц мы единым фронтом отстаивали своё право на существование: как перед Россией, так и перед Европой.

МИД во главе с Дмитрием Кулебой проделали большую работу. В своём очередном обращении Министр иностранных дел Украины рассказал о ситуации с российской экономикой.

— Они думали, что санкции – если их и успеют ввести – будут вполне символическими и не нанесут вреда. Вместо этого, нам удалось организовать разрушительный удар.

Российская экономика идёт на дно.

Кулеба отметил, что именно ежедневная работа президента и всей украинской дипломатии позволила сформировать антивоенную коалицию.

Украинский народ — это народ победителей. Сегодня рождается новая надежда для нового и справедливого мира.

Смотри полное видеообращение министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

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