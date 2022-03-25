Нам удалось организовать разрушительный удар — обращение Дмитрия Кулебы

Уже месяц Украина противостоит агрессии России. Весь этот месяц мы единым фронтом отстаивали своё право на существование: как перед Россией, так и перед Европой.
МИД во главе с Дмитрием Кулебой проделали большую работу. В своём очередном обращении Министр иностранных дел Украины рассказал о ситуации с российской экономикой.
— Они думали, что санкции – если их и успеют ввести – будут вполне символическими и не нанесут вреда. Вместо этого, нам удалось организовать разрушительный удар.
Российская экономика идёт на дно.
Российская экономика идёт на дно.
Кулеба отметил, что именно ежедневная работа президента и всей украинской дипломатии позволила сформировать антивоенную коалицию.
Украинский народ — это народ победителей. Сегодня рождается новая надежда для нового и справедливого мира.
Украинский народ — это народ победителей. Сегодня рождается новая надежда для нового и справедливого мира.
Смотри полное видеообращение министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.
А также читай, как Украина будет возобновлять собственную инфраструктуру после победы.