Нам вдалося організувати руйнівний удар — звернення Дмитра Кулеби

Уже місяць Україна протистоїть агресії Росії. Весь цей місяць ми єдиним фронтом відстоювали своє право на існування: як перед Росією, так і перед Європою.

МЗС на чолі із Дмитром Кулебою проробили велику роботу. У своєму черговому зверненні Міністр закордонних справ України розповів про ситуацію з російською економікою.

— Вони думали, що санкції – якщо їх і встигнуть ввести – будуть цілком символічними та не завдадуть шкоди. Натомість нам вдалося організувати руйнівний удар.

Російська економіка йде на дно.

Кулеба відзначив, що саме щоденна робота президента та всієї української дипломатії дозволила сформувати антивоєнну коаліцію.

Український народ – це народ переможців. Сьогодні народжується нова надія для нового вільного та справедливого світу.

Дивись повне відеозвернення Міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.

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