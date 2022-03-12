Украина

Российские оккупанты не могут нас подчинить: обращение Владимира Зеленского к украинскому народу

Даниэла Долотова, редактор сайта 13 марта 2022, 01:03

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