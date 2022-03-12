Российские оккупанты не могут нас подчинить: обращение Владимира Зеленского к украинскому народу

– Мудрый народ сильной страны, – начал свое традиционное вечернее видеообращение президент Украины Владимир Зеленский после 12 марта 2022 года.

Завершился 17-й день войны. Войны за право быть свободными, за право жить на своей земле и так, как этого мы хотим украинцы, а не так, как это придумали за нас и против нас.

Против нашего естества против нашего характера.

Российские оккупанты не могут нас покорить. У них нет такой силы. Нет такого духа. Они держатся только на насилии. Только на терроре. Только на оружии, которого у них много.

Но у оккупантов нет никакой природной основы для нормальной жизни.

Для того чтобы люди могли испытывать счастье. И мечтать. Они органически не способны делать жизнь нормальной!

Всюду, куда пришла Россия на чужую землю, мечты невозможны. Только очень тяжелая борьба за выживание.

Вікна публикуют полное видеообращение президента Украины Владимира Зеленского.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмигаль традиционно обратился ко всем украинцам и рассказал о выплатах пенсий и плане поддержки посевной кампании.