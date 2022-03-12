Російські окупанти не можуть нас підкорити: звернення Володимира Зеленського до українського народу

– Мудрий народе сильної країни, — розпочав своє традиційне вечірнє відеозвернення президент України Володимир Зеленський після 12 березня 2022 року.

Завершився 17 день війни. Війни за право бути вільними, за право жити на своїй землі й так, як цього хочемо ми, українці, а не так, як це придумали за нас і проти нас. Проти нашого єства, проти нашого характеру.

Російські окупанти не можуть нас підкорити. У них немає такої сили. Немає такого духу. Вони тримаються лише на насильстві. Лише на терорі. Лише на зброї, якої в них багато.

Але в окупантів немає жодної природної основи для нормального життя.

Для того, щоб люди могли відчувати щастя. І мріяти. Вони органічно не здатні робити життя нормальним!

Всюди, куди прийшла Росія на чужу землю, мрії неможливі. Тільки дуже тяжка боротьба за виживання.

Вікна публікують повне відеозвернення президента України Володимира Зеленського.

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль традиційно звернувся до всіх українців та розповів про виплати пенсій та план підтримки посівної кампанії.