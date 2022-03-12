Підсумки роботи гуманітарних коридорів 12 березня та майбутні маршрути

Віце-прем’єрка — міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила про підсумки роботи гуманітарних коридорів 12 березня, а також про завтрашні маршрути.

За результатами відкритих коридорів, який було заплановано всього 14, спрацювало лише дев’ять.

Сумська область

Сьогодні вдалося допомогти близько 8 тисячам людей виїхати із Сум.

Якщо говорити про Краснопілля, Конотоп, Лебедин, Велика Писарівка, то загалом сьогодні виїхало близько трьох тисяч людей.

Запорізька область

В Енергодарі, на жаль, коридор не спрацював. Туди виїхала колона гуманітарного вантажу, зупинилися на блокпості у Василівці, але російські окупанти не пропустили її далі попри попередні домовленості.

Зараз колона залишилась там ночувати, а вранці знову поїде до місця свого призначення.

Окрім того, з Енергодаром пов’язана досить неприємна історія. Вчора туди потрапив гуманітарний вантаж, але за свідченням керівництва міста, його частково розікрали російські окупанти.

Тому прохання до тих, хто допомагає розділяти гуманітарні вантажі з медикаментами та продукти, будь ласка, робіть це швидко. Не залишайте гуманітарну допомогу на ніч, щоб її не розкрадали окупанти.

Київська область

Гуманітарні коридори спрацювали лише частково. У Ворзелі та Ірпені гуманітарний коридор так і не спрацював.

Однак у Бучі спрацював і вдалось вивезти майже тисячу людей. Особливо допоміг український Червоний Хрест, який сьогодні ініціативно допоміг евакуювати будинок, де проживали наші люди похилого віку.

Окрім того, вдалося вивезти 600 громадян України з Гостомеля.

На напрямку Козаровичі гуманітарний коридор не запрацював. У Бородянці, на жаль, були обстріли, і сьогодні не вдалось дістатись до людей. Проте завтра буде нова спроба до них потрапити.

1264 особи сьогодні покинули небезпечну зону в Немішаєве.

Маріуполь

Колона була затримана на блокпосту більше ніж як на п’ять годин і не змогла дістатися сьогодні до Маріуполя. Проте велика подяка тим, хто зголосився поїхати туди, щоб врятувати людей та привезти їм воду, продукти та необхідні медикаменти.

Сміливість, відданість і мужність цих людей обов’язково переможуть. І завтра наші люди вже будуть у Маріуполі.

Майбутні маршрути та загальні досягнення гуманітарних коридорів

Завтра будуть розглянуті маршрути евакуації у Луганській та Київській областях.

Окрім того, вже завтра гуманітарні колони продовжать свій шлях із Запоріжжя до Маріуполя, через Бердянськ.

Загалом вчора вдалось евакуювати понад 7 тисяч людей. Сьогодні ж — вже трохи менше ніж 13 тисяч. Звичайно ж, це надає надію.

Звернення до РФ

Вимагаю відпустити працівника ДСНС Данченко Олексія Ігоровича, який був заявлений і супроводжував автобуси для евакуації цивільного населення з Гостомеля.

Уже дві доби ви незаконно утримуєте нашого працівника, який входив у список, який ми погоджували.

Пояснення того, що він розмовляв мобільним телефоном, не приймається.

Ми вимагаємо негайно відпустити пана Данченко Олексія Ігоровича та зробимо усе від нас залежне, щоб це сталося якомога швидше.

Нагадаємо, раніше стало відомо про викрадення мера Мелітополя. Про незаконність такої діяльності окупаційних військ зазначив у своєму відеозверненні Володимир Зеленський.