Итоги работы гуманитарных коридоров 12 марта и предстоящие маршруты

Вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила об итогах работы гуманитарных коридоров 12 марта, а также о предстоящих маршрутах.

По результатам открытых коридоров, запланированных всего 14, сработало только девять.

Сумская область

Сегодня удалось помочь около 8 тысяч человек выехать из Сум.

Если говорить о Краснополье, Конотопе, Лебедине, Большой Писаревке, то в общей сложности сегодня выехало около трех тысяч человек.

Запорожская область

В Энергодаре, к сожалению, коридор не сработал. Туда выехала колонна гуманитарного груза, остановились на блокпосте в Васильевке, но российские кафиры не пропустили ее дальше, несмотря на предварительные договоренности.

Сейчас колонна осталась там ночевать, а утром снова поедет на место своего назначения.

Кроме того, с Энергодаром связана довольно неприятная история. Вчера туда попал гуманитарный груз, но по свидетельству руководства города, его частично разворовали российские кафиры.

Поэтому просьба к тем, кто помогает разделять гуманитарные грузы с медикаментами и продуктами, пожалуйста, делайте это быстро. Не оставляйте гуманитарную помощь на ночь, чтобы ее не разворовывали кафиры.

Киевская область

Гуманитарные коридоры сработали частично. В Ворзеле и Ирпене гуманитарный коридор так и не сработал.

Однако в Буче сработал и удалось вывезти около тысячи человек. Особенно помог украинский Красный Крест, который сегодня инициативно помог эвакуировать дом, где проживали наши старики.

Кроме того, удалось вывезти 600 граждан Украины из Гостомеля.

На направлении Козаровичи гуманитарный коридор не заработал. В Бородянке, к сожалению, были обстрелы, и сегодня не удалось добраться до людей. Однако завтра предстоит новая попытка к ним попасть.

Удалось вывезти 1264 человека, покинувших опасную зону в Немишаево.

Мариуполь

Колонна была задержана на блокпосте более чем на пять часов и не смогла добраться сегодня до Мариуполя.

Однако большое спасибо тем, кто вызвался поехать туда, чтобы спасти людей и привезти им воду, продукты и необходимые медикаменты.

Смелость, преданность и мужество этих людей обязательно победят. И завтра наши люди будут в Мариуполе.

Предстоящие маршруты и общие достижения гуманитарных коридоров

Сегодня будут рассмотрены маршруты эвакуации в Луганской и Киевской областях. Кроме того, уже завтра гуманитарные колонны продолжат свой путь из Запорожья в Мариуполь, через Бердянск.

Всего вчера удалось эвакуировать более 7 тысяч человек. Сегодня – уже чуть меньше 13 тысяч. Конечно же, это очень обнадеживает.

Обращение к РФ

Требую отпустить работника ГСЧС Данченко Алексея Игоревича, который был заявлен и сопровождал автобусы для эвакуации гражданского населения из Гостомеля.

Уже двое суток вы незаконно удерживаете нашего работника, который входил в список, который мы согласовывали.

Объяснение того, что он говорил по мобильному телефону, не принимается.

Мы требуем немедленно отпустить Данченко Алексея Игоревича и сделаем все от нас зависящее, чтобы это произошло как можно скорее.

Напомним, ранее стало известно о похищении мэра Мелитополя. О незаконности такой деятельности оккупационных войск отметил в своем видеообращении Владимир Зеленский.