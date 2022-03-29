Россияне чуть не убили за то, что хотел провезти лекарство: история волонтера из Харьковской области

26-летний Алексей Семиков из оккупированной Казачьей Лопани Харьковской области пережил бесчеловечные издевательства. Армия русских оккупантов едва не убила мужчину только за то, что он хотел провезти лекарства детям и старикам.

Он был в плену без пищи и воды и пережил безжалостное избиение и пытки. Спустя десять дней после освобождения на его теле до сих пор следы так называемого “русского мира”.

В окруженном оккупантами поселке заканчивались продукты и лекарства, поэтому Алексей на велосипеде возил людям молоко с местной фермы. Когда удалось найти бензин, парень начал ездить в Харьков, где покупал все необходимое для своего поселка.

Однако 16 марта, когда он возвращался домой, на блокпосте его схватили захватчики. Они завязали ему глаза и руки, а также забрали все документы, личные вещи и даже деньги.

В подвале, куда Алексея привезли после этого, парня пытали и избивали так, что на его теле не осталось живого места. В то же время в селе массово похищали людей, несколько часов держали на коленях на снегу и выбивали признание в нацизме.

После того как Алексея отпустили, оккупанты приказали ему не возвращаться в поселок. Поэтому парень волонтерит только в Харькове.

У него в телефоне более 200 контактов людей, которым помогает. Он вставляет разбитые взрывами двери, забивает фанерой окна.

Напомним, ранее мы рассказывали, как украинский моряк потопил роскошную яхту российского чиновника, а затем вернулся в Украину и пошел в Вооруженные силы.