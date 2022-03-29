Росіяни ледь не вбили за те, що хотів провезти ліки: історія волонтера з Харківської області

26-річний Олексій Семіков з окупованої Козачої Лопані на Харківщині пережив нелюдські знущання. Армія російських окупантів ледь не вбила чоловіка лише за те, що він хотів провезти ліки дітям та стареньким.

Він був у полоні без їжі й води та пережив безжальне побиття й катування. За десять днів після звільнення на його тілі й досі сліди так званого “русского мира”.

В оточеному окупантами селищі закінчувались продукти та ліки, тому Олексій на велосипеді возив людям молоко з місцевої ферми. Коли вдалося знайти бензин, почав їздити до Харкова, де купував усе необхідне для свого селища.

Однак 16 березня, коли він повертався додому, на блокпосту його схопили загарбники. Вони зав’язали йому очі та руки, а також забрали усі документи, особисті речі та навіть гроші.

У підвалі, куди Олексія привезли після цього, хлопця катували та били так, що на його тілі не залишилося живого місця. В той самий час у селі масово викрадали людей, по кілька годин тримали на колінах на снігу та вибивали зізнання у нацизмі.

Після того як Олексія відпустили, окупанти наказали йому не повертатись до селища. Тому тепер парубок волонтерить лише у Харкові.

У нього в телефоні понад 200 контактів людей, яким він допомагає. Він вставляє потрощені вибухами двері, забиває фанерою вікна.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як український моряк потопив розкішну яхту російського чиновника, а потім повернувся в Україну та пішов до Збройних сил.