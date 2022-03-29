Вирішив починати свої бойові дії: Тарас Остапчук про те, що змусило пустити яхту на дно та як потрапив у ЗСУ

Тарас Остапчук — український моряк, який потопив розкішну яхту російського чиновника, повернувся в Україну та пішов до Збройних сил. Чоловік розповідає, що його змусило пустити яхту на дно і про що нині шкодує.

Новина про влучання ракети у будинок на Лобановського 26 лютого застала Тараса Остапчука на іспанському острові Майорка.

Там він працював старшим механіком на яхті, яка належала росіянину Олександру Міхеєву, гендиректору Рособоронекспорту.

Я вирішив, що потрібно починати свої бойові дії. А що я міг зробити? Тільки затопити яхту.

На облавку із Тарасом було ще троє українців, тому він завчасно їх попередив, щоб вибиралися на берег.

Проте вони сказали, що бояться втратити роботу, і викликали співробітників порту, які не дали піти на дно яхті вартістю у 7 млн євро.

Тепер яхту заарештували, а у них немає ані роботи, ані честі.

Чоловік зізнався у всьому поліцейським, а в суді показав фото потрощеного будинку, і його відпустили. Зараз шкодує лише про те, що яхта таки не потонула.

Тепер Тарас Остапчук приїхав в Україну та пішов до Збройних сил, де допомагає ремонтувати техніку. Йому довелося три дні ходити до військкомату, щоб нарешті переконати там усіх, що він ще здатний до роботи та бою.

Після перемоги думає, можливо, повернутись на флот, якому віддав майже 40 років.

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