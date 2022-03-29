Решил начинать свои боевые действия: Тарас Остапчук о том, что заставило пустить яхту ко дну и как попал в ВСУ

Тарас Остапчук — украинский моряк, потопивший роскошную яхту российского чиновника, вернулся в Украину и пошел в Вооруженные силы. Мужчина рассказывает, что его заставило пустить яхту ко дну и о чем сейчас сожалеет.

Новость о попадании ракеты в дом Лобановского 26 февраля застала Тараса Остапчука на испанском острове Майорка.

Там он работал старшим механиком на яхте, принадлежавшей россиянину Александру Михееву, гендиректору Рособоронэкспорта.

Я решил, что нужно начинать свои боевые действия. А что я могу сделать? Только затопить яхту.

На борту с Тарасом было еще три украинца, поэтому он заранее их предупредил, чтобы выбирались на берег.

Однако они сказали, что боятся потерять работу, и вызвали сотрудников порта, которые не дали пойти ко дну яхте стоимостью в 7 млн евро.

Теперь яхту арестовали, а у них нет ни работы, ни чести.

Мужчина признался во всем полицейском, а в суде показал фото разбитого дома, и его отпустили. Сейчас сожалеет только о том, что яхта тогда не утонула.

Теперь Тарас Остапчук приехал в Украину и пошел в Вооруженные силы, где помогает ремонтировать технику. Ему пришлось три дня ходить в военкомат, чтобы наконец убедить всех, что он еще способен к работе и бою.

После победы думает, может быть, вернуться на флот, которому отдал почти 40 лет.

Украинцы умеют противостоять врагу разными способами. Однако иногда даже можно забыть о классическом ведении боя. Читай историю танкиста операции Объединенных сил.