От такой техники получаешь кайф! Как бойцы осваивают американские БМП М2 Bradley

Экипажи Сухопутных войск постоянно проходят подготовку на БМП М2 Bradley. Механики-водители каждое новое занятие проходят на новой трассе. Как готовятся войска на американских Bradley — смотри в сюжете.

Постоянная подготовка: как ВСУ осваивают БМП М2 Bradley

Офицер управления коммуникаций Олег Грицун расспросил военных во время подготовки на полигоне о впечатлениях от американских БМП М2 Bradley.

На трассе для обучения есть специальные задания и определенные отрезки. Где-то механик-водитель должен дать газу, где-то — затормозить. По видеокамерам следят за эффективностью прохождения трассы.

Обучение отрабатывают 4 км, где есть природные и искусственные препятствия.

С первого раза сел — и готово! Очень нравится техника, вообще кайф получаешь от этого! Первый раз страшно ехать по камерам, немного терялся, — делится механик-водитель.

Инструктор с позывным Чабан говорит, что курсантам нравится новая техника. БМП М2 Bradley — не очень тяжелый в использовании, разве что много электрики.

Показывает, что при взрыве в машине оборудованы штифты, которые помогают спасти жизнь военных. А экипаж может видеть на мониторах место, которое проезжает БМП.

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