Від такої техніки отримуєш кайф! Як бійці опановують американські БМП М2 Bradley

Екіпажі Сухопутних військ на БМП М2 Bradley постійно проходять підготовку. Механіки-водії кожне нове заняття відпрацьовують на новій трасі. Як готуються війська на американських Bradley — дивися у сюжеті.

Постійна підготовка: як ЗСУ опановують БМП М2 Bradley

Офіцер управління комунікацій Олег Грицун розпитав військових під час підготовки на полігоні про враження від американських БМП М2 Bradley.

На трасі для навчань є спеціальні завдання та визначені відрізки. Десь механік-водій має дати газу, десь — загальмувати. За відеокамерами стежать за ефективністю проходження траси.

Навчання відпрацьовують 4 км, де є природні перешкоди та штучні.

З першого разу сів — і готово! Дуже подобається техніка, взагалі кайф отримуєш від цього! Перший раз страшно їхати за камерами, трошки губився, — ділиться механік-водій.

Інструктор на псевдо Чабан каже, курсантам подобається нова техніка. БМП М2 Bradley — не дуже важкий у користуванні, хіба що багато електрики. Показує, під час вибуху в машині обладнані штифти, які допомагають врятувати життя військових. А екіпаж може бачити на моніторах місце, яке проїжджає БМП.

Раніше ми розповідали про роботу снайперів на фронті.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.