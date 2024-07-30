Україна

Від такої техніки отримуєш кайф! Як бійці опановують американські БМП М2 Bradley

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 30 Липня 2024, 08:00

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