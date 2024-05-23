Кругленькая сумма за нарушение комендантского часа — будут ли штрафы для граждан и бизнеса

С введением в Украине военного положения начал действовать комендантский час. Со временем он становился меньше в разных регионах. И сначала большинство граждан его придерживались, а потом часть людей стали выходить на улицы в это время.

Поэтому в Украине хотели штрафовать за нарушение комендантского часа. В ВРУ еще осенью 2023 зарегистрировали соответствующий законопроект №10195. Но 22 мая Рада провалила во втором повторном чтении законопроект о внедрении административной ответственности за нарушение гражданами комендантского часа.

Так, за то, чтобы его принять, проголосовали сначала только 190 депутатов, а уже при возвращении к его рассмотрению — всего 216 голосов. Для принятия нужны 226 голосов, так что законопроект был полностью отклонен.

Ранее в эфире телемарафона Єдині новини спикер Национальной полиции Украины Елена Бережная рассказала о том, каким образом предлагали штрафовать людей, нарушающих требования комендантского часа. Она добавила, какие могут быть исключения, которые помогут избежать наказания.

Какие предлагали штрафы за нарушение комендантского часа

Штраф за нарушение комендантского часа для граждан составляет 8500 – 17 000 грн., для бизнеса 51 000 – 102 000 грн.

Если граждан второй раз нарушит комендантский час, штраф будет составлять 17 000 – 34 000 грн, для бизнеса 170 000 – 340 000 грн.

По словам Бережной, с момента введения комендантского часа не была предусмотрена ответственность за его нарушение. Поэтому Национальная полиция не имела инструментов для привлечения граждан к ответственности.

Есть категория людей, которая сможет находиться на улице во время комендантского часа. У этих людей должны быть соответствующие пропуски. Это граждане, работающие в учреждениях критической инфраструктуры. Если человек сошел с поезда на вокзале во время комендантского часа, то лучше находиться там до его завершения.

— Но, прежде всего, Нацполиция — человечный орган, который будет рассматривать каждый случай. Если людям нужна помощь или полицейская забота, полиция будет подключаться, — сказала представитель Нацполиции.

Напоминаем, раньше мы писали по комендантскому часу по регионам Украины.

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