Кругленькая сумма за нарушение комендантского часа — будут ли штрафы для граждан и бизнеса

С введением в Украине военного положения начал действовать комендантский час. Со временем он становился меньше в разных регионах. И сначала большинство граждан его придерживались, а потом часть людей стали выходить на улицы в это время.
Поэтому в Украине хотели штрафовать за нарушение комендантского часа. В ВРУ еще осенью 2023 зарегистрировали соответствующий законопроект №10195. Но 22 мая Рада провалила во втором повторном чтении законопроект о внедрении административной ответственности за нарушение гражданами комендантского часа.
Так, за то, чтобы его принять, проголосовали сначала только 190 депутатов, а уже при возвращении к его рассмотрению — всего 216 голосов. Для принятия нужны 226 голосов, так что законопроект был полностью отклонен.
Ранее в эфире телемарафона Єдині новини спикер Национальной полиции Украины Елена Бережная рассказала о том, каким образом предлагали штрафовать людей, нарушающих требования комендантского часа. Она добавила, какие могут быть исключения, которые помогут избежать наказания.
По словам Бережной, с момента введения комендантского часа не была предусмотрена ответственность за его нарушение. Поэтому Национальная полиция не имела инструментов для привлечения граждан к ответственности.
Есть категория людей, которая сможет находиться на улице во время комендантского часа. У этих людей должны быть соответствующие пропуски. Это граждане, работающие в учреждениях критической инфраструктуры. Если человек сошел с поезда на вокзале во время комендантского часа, то лучше находиться там до его завершения.
— Но, прежде всего, Нацполиция — человечный орган, который будет рассматривать каждый случай. Если людям нужна помощь или полицейская забота, полиция будет подключаться, — сказала представитель Нацполиции.
Напоминаем, раньше мы писали по комендантскому часу по регионам Украины.
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