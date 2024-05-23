Україна

Кругленька сума за порушення комендантської години — чи будуть штрафи для громадян та бізнесу

Богдана Макалюк, журналістка сайту 23 Травня 2024, 10:45
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