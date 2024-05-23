Кругленька сума за порушення комендантської години — чи будуть штрафи для громадян та бізнесу

З уведенням в Україні воєнного стану почала діяти комендантська година. З часом вона ставала меншою у різних регіонах. І спочатку більшість громадян її дотримувалися, а потім частина людей почала все одно виходити на вулиці.
Тому в Україні хотіли штрафувати за порушення комендантської години. У ВРУ зареєстрували відповідний законопроект №10195 ще восени 2023 року. Але 22 травня Рада провалила в повторному другому читанні законопроект щодо впровадження адміністративної відповідальності за порушення громадянами комендантської години.
Так, за те, аби його ухвалити, проголосували спочатку лише 190 депутатів, а вже під час повернення до його розгляду — лише 216 голосів. Для ухвалення потрібні 226 голосів, тож законопроект був повністю відхилений.
Раніше в ефірі телемарафону Єдині новини речниця Національної поліції України Олена Бережна розповідала про те, яким чином в майбутньому зможуть штрафувати людей, які порушують вимоги комендантської години. Вона додала, які можуть бути виключення, що допоможуть уникнути покарання.
За словами Бережної, з моменту введення комендантської години не було передбачено відповідальності за її порушення. Через це Національна поліція не мала інструментів для притягнення громадян до відповідальності.
Є категорія людей, яка зможе перебувати на вулиці під час комендантської години. У цих людей мають бути відповідні перепустки. Це громадяни, які працюють у закладах критичної інфраструктури, наприклад. Якщо людина зійшла з потягу на вокзалі під час комендантської години, то краще перебувати там до її завершення.
— Але насамперед Нацполіція — людяний орган, який розглядатиме кожен випадок. Якщо людям потрібна буде допомога чи поліцейське піклування, поліція підключатиметься, — сказала речниця Нацполіції.
Нагадуємо, раніше ми писали щодо комендантської години по регіонах України.
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