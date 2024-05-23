Кругленька сума за порушення комендантської години — чи будуть штрафи для громадян та бізнесу

З уведенням в Україні воєнного стану почала діяти комендантська година. З часом вона ставала меншою у різних регіонах. І спочатку більшість громадян її дотримувалися, а потім частина людей почала все одно виходити на вулиці.

Тому в Україні хотіли штрафувати за порушення комендантської години. У ВРУ зареєстрували відповідний законопроект №10195 ще восени 2023 року. Але 22 травня Рада провалила в повторному другому читанні законопроект щодо впровадження адміністративної відповідальності за порушення громадянами комендантської години.

Так, за те, аби його ухвалити, проголосували спочатку лише 190 депутатів, а вже під час повернення до його розгляду — лише 216 голосів. Для ухвалення потрібні 226 голосів, тож законопроект був повністю відхилений.

Раніше в ефірі телемарафону Єдині новини речниця Національної поліції України Олена Бережна розповідала про те, яким чином в майбутньому зможуть штрафувати людей, які порушують вимоги комендантської години. Вона додала, які можуть бути виключення, що допоможуть уникнути покарання.

Які передбачались штрафи за порушення комендантської години

Штраф за порушення комендантської години для громадян становить 8500 – 17 000 грн, для бізнесу 51 000 – 102 000 грн.

Якщо громадян вдруге порушить комендантську годину, штраф становитиме 17 000 – 34 000 грн, для бізнесу 170 000 – 340 000 грн.

За словами Бережної, з моменту введення комендантської години не було передбачено відповідальності за її порушення. Через це Національна поліція не мала інструментів для притягнення громадян до відповідальності.

Є категорія людей, яка зможе перебувати на вулиці під час комендантської години. У цих людей мають бути відповідні перепустки. Це громадяни, які працюють у закладах критичної інфраструктури, наприклад. Якщо людина зійшла з потягу на вокзалі під час комендантської години, то краще перебувати там до її завершення.

— Але насамперед Нацполіція — людяний орган, який розглядатиме кожен випадок. Якщо людям потрібна буде допомога чи поліцейське піклування, поліція підключатиметься, — сказала речниця Нацполіції.

Нагадуємо, раніше ми писали щодо комендантської години по регіонах України.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.