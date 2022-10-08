Город силы возрождается: как живет Святогорск и о чем мечтают местные жители

Город Святогорск в Донецкой области приходит в себя после оккупации. Он известен благодаря Святогорской Лавре — этот мужской монастырь считают святыней Русской православной церкви. Но россиянам и это не помешало обстреливать территорию и убивать людей, скрывавшихся здесь в подвалах Лавры.

Под контролем российских войск город находился с июня, а по себе “русский мир” оставил разруху, сожженную технику и свежие могилы мирных людей.

Святогорск — город силы. Так было до того, как нога оккупанта ступила на землю.

Оккупация Святогорска: как это было

Ситуация в городе была напряженной еще с конца февраля. В конце мая враг начал активно бить из артиллерии и авиации. В начале лета — обстрелы стали еще более интенсивными. Шестого июня Святогорск оказался под контролем русских войск.

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Местные, оставшиеся в городе, прятались в церквях и монастырях. В Покровском храме от бомбежек спасалось до полусотни человек. В холодных и сырых подвалах до сих пор живут несколько десятков женщин с детьми.

Российские войска обустраивали позиции на территории частных домов и церквей. Сейчас об этом напоминает разбитая вражеская техника, которая осталась на дворах мирных людей. Непонятно для чего выстрелом из танка сбили баню на храме. Разбит и мост через реку Северский Донец, ведущую сразу в Святогорскую лавру.

Люди, для которых лавра служила убежищем все это время, сейчас не очень говорящие и прячутся от камер.

До сих пор на территории святыни остается около полусотни местных. Они пытаются навести порядок на территории и хоть как-то залатать последствия российских обстрелов.

После того как Вооруженные силы Украины 12 сентября освободили город, люди только теперь начали выходить из укрытий и возвращаться в свои дома. Но со страхом вспоминают пережитое, когда в городе не было ни коммуникаций, ни продовольствия, ни питьевой воды — люди пили воду из батарей.

В городе сейчас гораздо спокойнее, но оккупанты до сих пор время от времени напоминают о себе. Около двух недель назад российские армейцы, после бегства из Святогорска, ударили по жилому дому очередной ракетой.

Тогда в результате атаки один человек погиб. Его тело до сих пор не достали из-под завалов. Из-за того, что город усеян взрывчаткой, минами и растяжками, которые оставили после себя захватчики, спасатели до сих пор не могут заехать габаритной техникой, чтобы поднять бетонные перекрытия.

Святогорские люди хотят жить так, как люди в Киеве. Чтобы у них было светло, тепло и без стрельбы.

Также в Донецкой области начали работу по эксгумации тел: читай, что уже известно из Святогорска и Лимана.

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