Сокрушительный удар от ВСУ по российской армии под Запорожьем: рассказываем о ситуации в области

Украинское войско на Запорожском направлении нанесло захватчикам сокрушительный удар.
Армейцы уничтожили немало брони оккупантов и сбили их самолет. Среди тактического успеха наших защитников есть несколько пленных. Потерпела поражение юго-восточная группировка оккупантов.
— Наши воины уничтожили 50 человек личного состава противника, двое ранены. Один зенитно-ракетный комплекс С-300, один самолет Су-304, пять танков, — сообщает пресс-секретарь командования сил Запорожского края Руслан Ткачук.
Под Гуляйполем воины захватили в плен двух солдат террористической армии России. Оба из оккупированной части Донецкой области. Они рассказывают — их мобилизовали насильно. Пленные рассказали о технике и количестве оккупационных сил.
Накануне захватчики ударили из артиллерии по 11 населенным пунктам области, а в оккупированных Пологах российские военные посреди дороги застрелили мужчину.
В Мелитополе захватчики освободили главу местного районного совета Сергея Прийму, которого держали в заложниках еще с 13 марта.
Под постоянными обстрелами находится Харьков, в частности Салтовка. Ранее мы рассказывали о последствиях обстрела Харькова и о том, что происходит в городе.