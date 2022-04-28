Сокрушительный удар от ВСУ по российской армии под Запорожьем: рассказываем о ситуации в области

Украинское войско на Запорожском направлении нанесло захватчикам сокрушительный удар.

Армейцы уничтожили немало брони оккупантов и сбили их самолет. Среди тактического успеха наших защитников есть несколько пленных. Потерпела поражение юго-восточная группировка оккупантов.

— Наши воины уничтожили 50 человек личного состава противника, двое ранены. Один зенитно-ракетный комплекс С-300, один самолет Су-304, пять танков, — сообщает пресс-секретарь командования сил Запорожского края Руслан Ткачук.

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Под Гуляйполем воины захватили в плен двух солдат террористической армии России. Оба из оккупированной части Донецкой области. Они рассказывают — их мобилизовали насильно. Пленные рассказали о технике и количестве оккупационных сил.

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Под постоянными обстрелами находится Харьков, в частности Салтовка. Ранее мы рассказывали о последствиях обстрела Харькова и о том, что происходит в городе.