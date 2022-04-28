Нищівний удар від ЗСУ російській армії під Запоріжжям: розповідаємо про ситуацію в області

Українське військо на Запорізькому напрямку завдало загарбникам нищівного удару.

Армійці знищили чимало броні окупантів та збили їхній літак. Серед тактичного успіху наших захисників є й кілька полонених. Зазнало поразки південно-східне угруповання окупантів.

— Наші воїни знищили 50 осіб особового складу противника, двох поранено. Один зенітно-ракетний комплекс С-300, один літак Су-304, п’ять танків, — повідомляє речник командування сил Запорізького краю Руслан Ткачук.

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