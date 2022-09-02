Спасение для несокрушимых мамочек! Какова она — жизнь в модульном городке

Ежедневно сотни украинцев вынуждены покидать свои дома, чтобы спастись от российских оккупантов.

Кто-то едет за границу, кто-то к родным в более безопасные регионы. Но есть и такие, кому отправиться некуда, так что, оказавшись в чужом городе, приютом для них становятся модульные городки.

К примеру, во Львове таких аж три. Их бесплатно передало польское правительство. Городской совет обеспечил городки соответствующими коммуникациями, обустроил быт и благоустройство, а также контролирует, чтобы люди имели все необходимое для качественной жизни.

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В одном из таких городков есть 94 домика, в которых проживает около 300 человек из Мариуполя, Луганска, Краматорска, Херсона.

На территории высадили клумбы, установили уличную мебель и детские площадки. За эти несколько месяцев совместного проживания люди очень сплотились.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как переселенцы из Харькова строят модульные дома.