Порятунок для незламних матусь! Яке воно — життя у модульному містечку

Щоденно сотні українців вимушені покидати свої домівки, щоб врятуватись від російських окупантів.

Хтось їде за кордон, хтось — до рідних у більш безпечні регіони. Але є й такі, кому податися нікуди, тож, опинившись у чужому місті, прихистком для них стають модульні містечка.

До прикладу, у Львові таких аж три. Їх безкоштовно передав польський уряд. Міська рада забезпечила містечка відповідними комунікаціями, облаштувала побут та благоустрій, а також контролює, щоб люди мали все потрібне для більш-менш якісного життя.

У одному з таких містечок є 94 будиночки, в яких проживає майже 300 людей з Маріуполя, Луганська, Краматорська, Херсона.

На території висадили клумби, встановили вуличні меблі та дитячі майданчики. За цих кілька місяців спільного проживання люди дуже згуртувалися.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про те, як переселенці з Харкова будують модульні будинки.