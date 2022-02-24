Срочное обращение министра обороны Украины Алексея Резникова

Министр обороны Украины Алексей Резников записал срочное обращение к украинцам.

“План врага сломить нас не сработал. Украина сражается, и сражается успешно. ВСУ нанесли российским оккупантам ощутимые потери.

На востоке линию обороны мы удержали. Армия, Нацгвардия, тероборона держат все направления, где противник пытается прорваться.

Призываю всех, кто готов держать оружие, вступать в ряды территориальной обороны. Мы упростили все процедуры. Берите только паспорт.”