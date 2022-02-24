Термінове звернення міністра оборони України Олексія Резнікова

Міністр оборони України Олексій Резніков записав термінове звернення до українців.

“План ворога зламати нас не спрацював. Україна б’ється, і б’ється успішно. ЗСУ нанесли російським окупантам відчутні втрати.

На сході лінію оборони ми втримали. Армія, Нацгвардія, тероборона тримають усі напрямки, де ворог намагається прорватися.

Закликаю усіх, хто готовий тримати зброю, вступати до лав територіальної оборони. Ми спростили усі процедури. Беріть тільки паспорт.”