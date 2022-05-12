Стратегическое поражение России видно уже всем в мире. Видеообращение Владимира Зеленского к украинцам

Президент Украины Владимир Зеленский записал очередное обращение к украинцам 12 мая.
Российское стратегическое поражение очевидно уже всем в мире. Просто у России пока нет смелости это признать. Они трусы. И пытаются скрыть правду за ракетными, авиационными и артиллерийскими ударами.
Российское стратегическое поражение очевидно уже всем в мире. Просто у России пока нет смелости это признать. Они трусы. И пытаются скрыть правду за ракетными, авиационными и артиллерийскими ударами.
Поэтому наша задача — бороться, пока мы не достигнем своих целей в этой войне. Освободить нашу землю, наших людей и надежно обеспечить нашу безопасность, — сказал президент.
Украинские военные моряки умело демонстрируют свои навыки и уничтожают очередной корабль. Российское судно Всеволод Бобров горит в Черном море. Ранее мы рассказывали, что известно.