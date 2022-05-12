Стратегічна поразка Росії видна вже всім у світі. Відеозвернення Володимира Зеленського до українців

Президент України Володимир Зеленський записав чергове звернення до українців 12 травня.
Російська стратегічна поразка очевидна вже всім у світі. Просто в Росії поки немає сміливості це визнати. Вони боягузи. І намагаються сховати правду за ракетними, авіаційними та артилерійськими ударами.
Російська стратегічна поразка очевидна вже всім у світі. Просто в Росії поки немає сміливості це визнати. Вони боягузи. І намагаються сховати правду за ракетними, авіаційними та артилерійськими ударами.
Тому наше завдання — боротися, поки ми не досягнемо своїх цілей у цій війні. Звільнити нашу землю, наших людей і надійно гарантувати нашу безпеку, — сказав президент.
Українські військові моряки вміло демонструють свої навички та знищують черговий корабель. Російське судно Всеволод Бобров горить у Чорному морі. Раніше ми розповідали, що відомо.