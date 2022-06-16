Суровая мужская работа – секретные разведчики в Запорожской области уничтожили оккупантов

Их строгая мужская работа обычно незаметна и секретна, поэтому ее не всегда показывают в штабных сводках для общественности.

Впрочем, без военной разведки на фронте – никак. Показывать лица наших защитников нельзя. Но они охотно рассказывают о своих буднях: здесь, говорят, на войне как на войне. К ней разведчики уже успели привыкнуть.

Среди разведчиков, которые защищают позиции в Запорожской области, есть как опытные бойцы, так и совсем молодые ребята. Но воюют они ничуть не хуже.

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Потому что имеют для этого вескую мотивацию – родственников на временно оккупированной территории, которые ждут освобождения.

О героях нашего времени смотри подробнее в сюжете.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как не попасть на крючок корректировщика или вражеского разведчика.