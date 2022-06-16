Сувора чоловіча робота — секретні розвідники на Запоріжжі знищили окупантів

Їхня сувора чоловіча робота зазвичай непомітна та секретна, тож її не завжди показують у штабних зведеннях для загалу.

Втім, без військової розвідки на фронті – ніяк. Показувати їхні обличчя не можна. Але вони охоче розповідають про свої будні: тут, кажуть, на війні як на війні. До неї вже встигли призвичаїтися.

Серед розвідників, що боронять позиції на Запоріжжі, є як досвідчені бійці, так і зовсім молоді хлопці, які воюють аж ніяк не гірше. Бо мають для цього вагому мотивацію – родичів на тимчасово окупованій території, які чекають на звільнення.

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Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як не потрапити на гачок корегувальника або ворожого розвідника.