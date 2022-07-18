Изуродованные кельи, убитые монахи, дети в подземельях — последствия обстрелов Святогорской Лавры в Донецкой области

Очередным подтверждением варварства российских оккупантов являются недавние удары по Святогорской Лавре — монастырю еще недавно Московского патриархата. “Русский мир” не жалеет даже своих недавних поклонников.

То, что у россиян нет ничего святого, каждый день чувствуют те, кто находится на территории Святогорской Лавры в Донецкой области. Изуродованные осколками стены келий, выбитые окна в храмах, разрушенные корпуса 1850 и 1851 годов.

Находиться здесь опасно. В начале июня во время очередного артобстрела оккупантов погибли три человека — два монаха и монахиня. Еще несколько священников тяжело ранены.

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— Прилетело в стену. Матушка Варвара была в келье, ее просто засыпало и все. Один корпус мы три раза тушили под обстрелами, — говорит монах.

Не останавливает российских военных даже то, что это православный монастырь Московского Патриархата. Кроме того, здесь вместе с монахами с первых дней войны прячутся мирные жители.

Нашей разведке стало известно, что в подвалах Лавры находятся полтысячи человек, из них полсотни — дети. Большинство из них это паломники, приехавшие сюда еще до активных боевых действий. Однако покинуть Лавру они уже не смогли. Линия фронта слишком близко.

В конце концов, украинской стороне удалось организовать долгожданный гуманитарный коридор. Спецоперацию готовили Главное управление разведки при участии народных депутатов. Двое пожилых людей и семья с тремя детьми уже в безопасности. Их ребенок родился на территории Лавры несколько дней назад.

Сейчас семья находится на подконтрольной Украине территории. Им оказывают медицинскую помощь. Впрочем, украинская разведка не прекращает работу над установлением режима тишины, это позволит эвакуировать из Святогорской Лавры оставшееся мирное население. В подвалах святыни под постоянными обстрелами остаются четверо младенцев.

Россияне обстреливают не только святыни, но и учебные заведения Украины. Ранее мы рассказывали о последствиях обстрелов университетов в Николаеве.

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