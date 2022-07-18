Украина

Изуродованные кельи, убитые монахи, дети в подземельях — последствия обстрелов Святогорской Лавры в Донецкой области

Кристина Величанская 18 июля 2022, 07:30

Больше видео
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 18 липня
Актуальная карта боевых действий в Украине онлайн и опасные направления на 18 июля
0:09:18
Денис Казанський про ситуацію на окупованих територіях
Пока оккупанты мародерят, российские СМИ вспоминают о “референдуме”. Казанский о ситуации на оккупированном Юге Украины
0:03:01
Равиоли для ВСУ
Военным на фронт поставляют патриотические равиоли: украинок не остановить
воєнний стан в Україні
Военное положение в Украине. Объясняем, до какого числа и что нужно знать
Смотреть больше

Последние видео
0:09:29
Закон про мову

Русского здесь больше не будет! Как заработает новый закон о языке, — объясняет министр Немчинов
0:06:07
Що відбувається на ринку нерухомості в Україні в липні 2022
Квартирный вопрос: что происходит на рынке недвижимости Украины и какие цены на жилье
0:02:33
Ситуація у Святогірській Лаврі на Донеччині:евакуація мирних жителів
Изуродованные кельи, убитые монахи, дети в подземельях — последствия обстрелов Святогорской Лавры в Донецкой области
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 18 липня
Актуальная карта боевых действий в Украине онлайн и опасные направления на 18 июля
0:09:18
Денис Казанський про ситуацію на окупованих територіях
Пока оккупанты мародерят, российские СМИ вспоминают о “референдуме”. Казанский о ситуации на оккупированном Юге Украины
0:03:01
Равиоли для ВСУ
Военным на фронт поставляют патриотические равиоли: украинок не остановить
воєнний стан в Україні
Военное положение в Украине. Объясняем, до какого числа и что нужно знать
0:02:27
перехоплені розмови російських військових: окупант зізнається у вбивстві
“На коленях умолял не убивать, а я в него выстрелил”: оккупант признается в содеянном своей сестре
0:04:37
больница Мечникова в Днепре
Раненых героев спасают в больнице Мечникова в Днепре: какие ужасы они рассказывают
0:07:38
Звільнення_Венедиктової_і_Баканова_Зеленський
За что отстранили генпрокурора Венедиктову и устранили главу СБУ Баканова — обращение Зеленского
Больше видео
Що відбувається на ринку нерухомості в Україні в липні 2022
Читать дальше
Квартирный вопрос: что происходит на рынке недвижимости Украины и какие цены на жилье
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 18 липня
Читать дальше
Актуальная карта боевых действий в Украине онлайн и опасные направления на 18 июля

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь