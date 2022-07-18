Понівечені келії, вбиті монахи, діти у підземеллях: наслідки обстрілів Святогірської Лаври на Донеччині

Черговим підтвердженням варварства російських окупантів є нещодавні удари по Святогірській Лаврі — монастиреві ще донедавна Московського патріархату. “Руський мір” не шкодує навіть своїх прихильників.

Те, що у росіян немає нічого святого, щодня відчувають на території Святогірської Лаври на Донеччині. Понівечені осколками стіни келій, вибиті вікна у храмах, зруйновані корпуси 1850 та 1851 років.

Перебувати тут небезпечно. На початку червня під час чергового артобстрілу окупантів загинуло троє осіб — два монахи та монахиня. Ще кілька священників — важко поранені.

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— Прилетіло в стіну. Матушка Варвара була в келії, її просто засипало і все. Один корпус ми три рази гасили під обстрілами, — каже монах.

Не зупиняє російських військових навіть те, що це православний монастир Московського Патріархату. А також те, що тут разом з монахами із перших днів війни ховаються мирні жителі.

Нашій розвідці стало відомо, що у підвалах Лаври перебувають півтисячі людей, з них півсотні — діти. Більшість із них — це паломники, які приїхали сюди ще до активних бойових дій на прощу. Але виїхати уже не змогли. Лінія фронту надто близько.

Врешті українській стороні таки вдалось організувати довгоочікуваний гуманітарний коридор. Спецоперацію готували Головне управління розвідки за участі народних депутатів. Двоє людей похилого віку та родина із трьома дітьми нині у безпеці. Їхнє немовля народилось на території Лаври кілька днів тому.

Зараз родина уже на підконтрольній Україні території. Їм надають медичну допомогу. Втім українська розвідка не припиняє роботу над встановленням режиму тиші. Це дозволить евакуювати зі Святогірської Лаври решту мирного населення. У підвалах святині під постійними обстрілами залишається четверо немовлят.

Росіяни обстрілюють не тільки святині, а й навчальні заклади України. Раніше ми розповідали про наслідки обстрілів університетів у Миколаєві.

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