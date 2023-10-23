Украина

Темнота, пыль, осколки… Что рассказали работники Новой почты, которые были в терминале в момент прилета

Богдана Макалюк, журналист сайта 23 октября 2023, 10:32
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