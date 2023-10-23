Темнота, пыль, осколки… Что рассказали работники Новой почты, которые были в терминале в момент прилета

Вечером 21 октября оккупанты нанесли удар по терминалу Новой почты под Харьковом. Обстрел забрал жизни шестерых работников. 17 человек получили ранения.

Камеры наблюдения зафиксировали момент попадания российской ракеты С-300 в отделение Новой почты. Сотрудники, которые были внутри рассказали о моменте попадания.

Не слышали сигнала тревоги

Работник Алексей Корниенко рассказывает, что не слышал сигнал воздушной тревоги.

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Я был в здании, с правой стороны увидел вспышку, услышал громкий гул. Почувствовал, как посылки подлетают. Темнота, пыль, осколки, мы быстро с товарищем эвакуировались из этого здания, — вспоминает мужчина.

В 30 м от места взрыва оказался Сергей Ножка. Вспоминает, услышав удар, бросился помогать коллегам.

— Работал долгое время массажистом, 15 лет. Поэтому я перебинтовывал троих… Столько смог, столько успел. Были многочисленные переломы, раны от обломков, — говорит он.

После взрыва вспыхнул пожар, огонь охватил более 300 кв. м. Пылали посылки в помещении и припаркованные рядом грузовики.

Грузчик Руслан Атаманенко на момент удара находился в терминале.

— Взрыв… Свет отключился, пыль стояла столбом. Я нащупал телефон, включил фонарик, увидел, что около меня два или три человека и говорят: “Скорее на выход”, — делится раненый. Добавляет, что загружали посылки для гражданских, а не военных.

Имена погибших от удара по терминалу Новой почты

Новая почта на своей странице обнародовала имена погибших в результате трагических обстрелов и выразила соболезнования их близким. Пообещали рассказать о каждом из них.

Александр Темников, 31 год.

Дмитрий Герасичкин, 30 лет.

Артём Акопов, 21 год.

Александр Бижанов, 22 года.

Владислав Панков, 28 лет.

Алексей Ермола, 23 года.

Это не в первый раз, когда российские военные цинично разрушают гражданские объекты и убивают людей. Ранее мы рассказывали об обстреле кафе в Степовской громаде Николаевской области. Читай о последствиях по ссылке.

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