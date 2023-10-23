Темрява, пил, уламки… Що розповіли працівники Нової пошти, які були в терміналі у момент прильоту

Ввечері 21 жовтня окупанти завдали удару по терміналу Нової пошти під Харковом. Обстріл забрав життя шістьох працівників. 17 осіб зазнали поранень.

Камери спостереження зафіксували момент влучання російської ракети С-300 у відділення Нової пошти. Працівники, які були всередині, розповіли про момент влучання.

Не чули сигналу тривоги

Працівник Олексій Корнієнко розповідає, що не чув сигналу повітряної тривоги.

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Я був у будівлі, з правої сторони побачив спалах, почув гучний гул. Відчув, як посилки підлітають. Темрява, пил, уламки, ми швидко з товаришем евакуювалися з будівлі, — згадує чоловік.

За 30 м від місця вибуху опинився Сергій Ножка. Згадує, почувши удар, кинувся допомагати колегам.

— Працював довгий час масажистом, 15 років. Тому я перебинтовував трьох… Скільки зміг, скільки встиг. Були численні переломи, рани від уламків, — говорить він.

Після вибуху спалахнула пожежа, вогонь охопив понад 300 кв.м. Палали посилки у приміщенні та припарковані поруч вантажівки.

Вантажник Руслан Атаманенко на момент удару перебував у терміналі.

— Вибух… Світло вимкнулося, пил стояв стовпом. Я намацав телефон, увімкнув ліхтарик, побачив, що біля мене дві чи три людини й кажуть: “Швидше на вихід”, — ділиться поранений.

Додає, що завантажували посилки для цивільних, а не військових.

Імена загиблих від удару по терміналу Нової пошти

Нова пошта на своїй сторінці оприлюднила імена загиблих унаслідок трагічного обстрілу та висловила співчуття їхнім близьким. Пообіцяли розповісти про кожного з них.

Олександр Темніков, 31 рік.

Дмитро Герасічкін, 30 років.

Артем Акопов, 21 рік.

Олександр Біжанов, 22 роки.

Владислав Панков, 28 років.

Олексій Єрмола, 23 роки.

Це не вперше, коли російські військові цинічно руйнують цивільні об’єкти та вбивають людей. Раніше ми розповідали про обстріл кафе у Степівській громаді на Миколаївщині. Читай про наслідки за посиланням.

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