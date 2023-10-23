Темрява, пил, уламки… Що розповіли працівники Нової пошти, які були в терміналі у момент прильоту

Ввечері 21 жовтня окупанти завдали удару по терміналу Нової пошти під Харковом. Обстріл забрав життя шістьох працівників. 17 осіб зазнали поранень.
Камери спостереження зафіксували момент влучання російської ракети С-300 у відділення Нової пошти. Працівники, які були всередині, розповіли про момент влучання.
Працівник Олексій Корнієнко розповідає, що не чув сигналу повітряної тривоги.
Я був у будівлі, з правої сторони побачив спалах, почув гучний гул. Відчув, як посилки підлітають. Темрява, пил, уламки, ми швидко з товаришем евакуювалися з будівлі, — згадує чоловік.
Я був у будівлі, з правої сторони побачив спалах, почув гучний гул. Відчув, як посилки підлітають. Темрява, пил, уламки, ми швидко з товаришем евакуювалися з будівлі, — згадує чоловік.
За 30 м від місця вибуху опинився Сергій Ножка. Згадує, почувши удар, кинувся допомагати колегам.
— Працював довгий час масажистом, 15 років. Тому я перебинтовував трьох… Скільки зміг, скільки встиг. Були численні переломи, рани від уламків, — говорить він.
Після вибуху спалахнула пожежа, вогонь охопив понад 300 кв.м. Палали посилки у приміщенні та припарковані поруч вантажівки.
Вантажник Руслан Атаманенко на момент удару перебував у терміналі.
— Вибух… Світло вимкнулося, пил стояв стовпом. Я намацав телефон, увімкнув ліхтарик, побачив, що біля мене дві чи три людини й кажуть: “Швидше на вихід”, — ділиться поранений.
Додає, що завантажували посилки для цивільних, а не військових.
Нова пошта на своїй сторінці оприлюднила імена загиблих унаслідок трагічного обстрілу та висловила співчуття їхнім близьким. Пообіцяли розповісти про кожного з них.
Це не вперше, коли російські військові цинічно руйнують цивільні об’єкти та вбивають людей. Раніше ми розповідали про обстріл кафе у Степівській громаді на Миколаївщині. Читай про наслідки за посиланням.
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