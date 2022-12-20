Это может быть только Украина! Журнал The Economist назвал страну года

Не важно, какого ты возраста, профессии или из какого ты региона Украины — ты украинского рода, а значит несешь в мир вдохновение и понимание, что такое настоящее мужество и отвага.

Другие страны долго не замечали этого, но и громкие взрывы по всей территории нашего государства разбудили не только нас от обычного сна, но и пробудили мир от сладкого и обманчивого ощущения беззаботности.

А наша борьба покорила сердца не только многих народов, но и британское издание The Economist, которое недавно признало Украину страной года.

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Журналисты отметили, что мир поразил героизм, изобретательность, стойкость и одухотворенность украинского народа в борьбе за свободу как собственную, так и других.

Это может быть только Украина, — объяснили свое единодушное решение журналисты The Economist.

В издании отметили, что впервые за историю существования этого звания, им не пришлось долго думать о победителе, ведь он был очевиден в этом году.

Иметь честь носить это высокое звание обычно получает государство, которое продемонстрировало невероятный рост за последний год. В основном это понятие касается именно материального положения. Поэтому Украина в этом плане стала необычным и неожиданным выбором, поскольку уровень жизни многих украинцев уменьшился из-за боевых действий.

Однако украинцы показали миру нечто новое и непостижимое. Например, как, несмотря на сложности, продолжать не только жить, но и вести борьбу, хотя многие не верили в наши силы.

Профессора, сантехники и поп-звезды собирались вместе, чтобы вступить в армию, сменив удобные кровати на холодные лисьи норы и риск агонической смерти.

Несокрушимый народ Украины показал, что ложь всегда можно разоблачить, а агрессору необходимо противостоять. Одно сражение сменялось другим, а враг получал поражение за поражением.

Вместо этого украинцы получили новое чувство государственности и невиданного единства.

Защищаясь от агрессора, который оспаривал право их страны на существование как независимого государства, они обрели новое чувство нации.

В издании также добавляют, что уверены, если бы Украина не продолжила сопротивляться, то война перекинулась и на другие страны, ведь у агрессора неуемные захватнические аппетиты. Однако наша Родина показала, что может противостоять даже гораздо большему врагу, чем вдохновила миллионы, а возможно, и миллиарды.

Украина показала, что маленькие страны могут противостоять хулиганам, даже огромным. Таким образом, это явилось источником вдохновения.

Украинцы стояли и дрались. Президент Владимир Зеленский, отвергая предложения Запада вывезти его из Киева, якобы огрызнулся, что ему нужна амуниция, а не транспорт. Обычные украинцы проявляли подобное мужество.

И даже сейчас, когда проблемы и неудобства только накапливаются из-за постоянных вражеских ударов по инфраструктуре, украинцы сохранили свое достоинство тем, что не ответили на преступления той же монетой. Мы продолжили свою борьбу, стойко выдерживая все испытания.

Их борьба далека от завершения. Но их пример в 2022 году был непревзойденным. Слава Украине!

Проявлять несокрушимость и удивлять как мир, так и свой народ, продолжает президент Украины. Читай, что Владимир Зеленский делал в самой горячей точке фронта Бахмуте.

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