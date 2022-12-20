Україна

Це може бути тільки Україна! Журнал The Economist назвав країну року

Даніела Долотова, редакторка сайту 20 Грудня 2022, 18:45
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