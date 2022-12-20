Це може бути тільки Україна! Журнал The Economist назвав країну року

Не важливо, якого ти віку, професії, чи з якого регіону України — ти українського роду, а отже несеш у світ натхнення та розуміння, що таке справжня мужність та відвага.

Інші країни довго не помічали цього, але гучні вибухи по всій території нашої держави розбудили не лише нас від звичайного сну, але й пробудили світ від солодкого та дуже оманливого відчуття безтурботності.

А наша боротьба підкорила серця не лише багатьох народів, але й британське видання The Economist, яке визнало Україну країною року.

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Журналісти зазначили, що світ вразив героїзм, винахідливість, стійкість та натхненність українського народу в боротьбі за свободу як власну, так і інших.

Це може бути тільки Україна, — пояснили своє одностайне рішення журналісти The Economist.

У виданні зазначили, що вперше за історію існування цього звання, їм не довелось довго думати про переможця, адже він був очевидним цього року.

Мати честь носити це високе звання зазвичай отримує та держава, яка продемонструвала неймовірний зріст за останній рік. Здебільшого це поняття стосується саме матеріального становища. А тому Україна у цьому плані стала незвичним та неочікуваним вибором, оскільки рівень життя багатьох українців зменшився через бойові дії.

Проте українці показали світу дещо нове та незбагненне. Наприклад, як попри складнощі продовжувати не лише жити, але й вести боротьбу, хоча багато хто не вірив у наші сили.

Професори, сантехніки та поп-зірки збиралися, щоб вступити в армію, змінивши зручні ліжка на морозні лисячі нори та ризик агонічної смерті.

Незламний народ України показав, що брехню завжди можна викрити, а агресору необхідно протистояти. Один бій змінявся іншим, а ворог отримував поразку за поразкою.

Натомість українці отримали нове відчуття державності та небаченої єдності.

Захищаючись від агресора, який оскаржував право їхньої країни на існування як незалежної держави, вони знайшли нове почуття нації.

У виданні також додають, що впевнені, якби Україна не продовжила чинити опір, то війна перекинулась і на інші країни, адже агресор має невгамовні загарбницькі апетити. Проте наша Батьківщина показала, що може протистояти навіть значно більшому ворогу, чим надихнула мільйони, а можливо й мільярди.

Україна показала, що невеличкі країни можуть протистояти хуліганам, навіть величезним. Таким чином, це стало джерелом натхнення.

Українці стояли та билися. Президент Володимир Зеленський, відкидаючи пропозиції Заходу вивезти його з Києва, нібито огризнувся, що йому потрібна амуніція, а не транспорт. Звичайні українці виявляли подібну мужність.

І навіть зараз, коли проблеми та незручності лише накопичуються через постійні ворожі удари по інфраструктурі, українці зберегли свою гідність тим, що не відповіли на злочини тою ж монетою. Натомість ми продовжили свою боротьбу, стійко витримуючи усі випробування.

Їхня боротьба далека від завершення. Але їхній приклад у 2022 році був неперевершеним. Слава Україні!

Проявляти незламність та дивувати як світ, так і свій народ, продовжує й президент України. Читай, що Володимир Зеленський робив у найгарячішій точці фронту Бахмуті.

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