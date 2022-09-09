Украинцы стали меньше пить? Как война повлияла на продажу и потребление алкоголя

Война повлияла почти на все сферы жизни украинцев. Особенно на потребление алкоголя. Экономическая правда поделилась наблюдениями о том, стали ли украинцы меньше пить и какая ситуация сейчас на алкогольном рынке — читай и ты.

Что пьют украинцы во время войны

Алкогольная корзина неравномерна в зависимости от сезона. Летом преобладают слабоалкогольные напитки — вино, пиво, сидр, а зимой более крепкие — водка, коньяк, виски.

Интересен тот факт, что продажа украинского алкоголя растет, а импортного — падает. Пьют преимущественно ликероводочные изделия, на втором месте — вино и пиво.

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Как война повлияла на продажи алкоголя

Полномасштабная война России против Украины оказала существенное влияние и на алкогольный рынок. Из-за массовых миграций и ограничений потребления алкоголя ситуация резко изменилась.

Больше всего пострадали продажи крепких напитков, а меньше всего — пива. В этом году реализация спиртных напитков уменьшилась как минимум на треть. Некоторые категории пострадали на 67%.

Из-за меньшего спроса и боевых действий многие заводы были вынуждены приостановить производство или закрыться совсем. Большая часть из них до сих пор находится в зоне активных боевых действий.

Пострадал ли бюджет Украины

Снижение продаж из-за установления ограничений в заведениях питания и магазинах, безусловно, повлияли и на бюджет страны.

Кроме того, заводы, которые прекратили работу, не могут выплачивать зарплату работникам, закупать у фермеров ячмень, оплачивать услуги рекламы и упаковки.

Так что от этого пострадали не только работники, но и поступления налогов в бюджет.

За период войны план поступлений в бюджет выполнен только на 32,5%, что в денежном эквиваленте означает 27,9 млрд грн.

Прогноз на 2023 год

Аналитики из AB In Bev Efes Украина прогнозируют, что уровень потребления и производства алкоголя упадет и в следующем году.

Ведь для полноценного восстановления нужно время и завершение войны. Отчасти возродить отрасль потребления можно, сняв ограничения на продажу для украинцев.

Согласно прогнозам, на восстановление алкогольной промышленности и налаживание ситуации уйдет минимум два года.

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