Чи стали українці менше пити? Як війна вплинула на продаж і споживання алкоголю

Війна вплинула майже на всі сфери життя українців. Особливо на споживання алкоголю. Економічна правда поділилася спостереженнями про те, чи стали українці менше пити та яка ситуація зараз на алкогольному ринку — читай і ти.

Що п’ють українці під час війни

Алкогольний кошик є нерівномірним залежно від сезону. Влітку переважають слабоалкогольні напої — вино, пиво, сидр, а взимку більш міцні — горілка, коньяк, віскі.

Цікавим є той факт, що продаж українського алкоголю росте, а імпортного — падає. П’ють переважно лікеро-горілчані вироби, на другому місці — вино та пиво.

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Як війна вплинула на продажі алкоголю

Повномасштабна війна Росії проти України суттєво вплинула і на алкогольний ринок. Через масові міграції та обмеження споживання алкоголю ситуація різко змінилась.

Найбільше постраждали продажі міцних напоїв, а найменше — пива. Цьогоріч реалізація спиртних напоїв зменшилась щонайменше на третину. Деякі категорії постраждали аж на 67%.

Через менший попит та бойові дії багато заводів були змушені зупинити виробництво або закритися зовсім. Велика частка з них досі перебуває в зоні активних бойових дій.

Втім, поступово виробництво і продаж алкоголю відновлюються.

Чи постраждав бюджет України

Зниження продажу внаслідок дії обмежень у закладах харчування та магазинах, безперечно, вплинули й на бюджет країни.

Окрім цього, заводи, які припинили роботу, не можуть виплачувати зарплату робітникам, закуповувати у фермерів ячмінь, оплачувати послуги реклами та пакування.

Тож від цього постраждали не тільки працівники, а й бюджет.

За період війни план надходжень у бюджет виконаний лише на 32,5%, що в грошовому еквіваленті означає 27,9 млрд грн.

Прогноз на 2023 рік

Аналітики з AB In Bev Efes Україна прогнозують, що рівень споживання та виробництва алкоголю впаде і наступного року.

Для повноцінного відновлення потрібен час та завершення війни. Частково відродити галузь споживання можна, знявши обмеження на продаж для українців.

За прогнозами, на відновлення алкогольної промисловості та налагодження ситуації знадобиться мінімум два роки.

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